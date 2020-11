Ludwika Paleta enternece Instagram al mostrar a sus mellizos mientras adornan el árbol

Ciudad de México.- La actriz Ludwika Paleta, mediante sus redes sociales derrochó ternura junto a sus mellizos al difundir unas historias en la que se observa a los menores adornando el árbol de Navidad.

Los niños de apenas tres años se le vio jugando con las esferas que adornan el pino, sin embargo Ludwika fue muy cuidadosa pues no quiso mostrar su rostro.

Al ritmo de la canción Its Beginning to Look a Lot Like Christmas, se aprecia a los pequeños colocando los últimos adornos para la época más emotiva del año.

Cabe recordar que días atrás, la actriz días atrás felicitó a su primogénito, Nicolás Haza, por su cumpleaños número 21 a quien le dedicó un emotivo mensaje.

Fuente: TV Notas