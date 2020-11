Pablo Montero, sin pudor alguno, admite que se besa en la boca con Mariana Seoane: "Besos de juego"

Ciudad de México.- El talentoso y muy aclamado cantante mexicano, Pablo Montero, sin pena alguna, confesó abiertamente que mantiene una relación muy cercana a la guapísima actriz Mariana Seoane, y aunque manifestó que solo son amigos, admitió que se da besos en la boca con ella.

Fue durante una corta entrevista con la prensa, que el cantante fue cuestionado por la vez que lo captaron teniendo contacto muy cercano con la también cantante, a lo que en primera instancia señaló con una gran sonrisa, que era algo normal en su forma de convivir.

No sé de qué me hablas… eso ya fue hace tiempo. Así nos llevamos ella y yo, siempre nos abrazamos y nos damos un beso, son besitos así… de juego, pero nada más, es todo", manifestó el intérprete.

Asimismo, ante las preguntas sobre una posible relación amorosa, el también galán de telenovelas destacó que no tenía nada que ver con Seoane y que solo era su amiga, aseverando que por ahora se encuentra soltero, pues terminó la relación que mantenía con su ahora exnovia Luisa López. No obstante, dejó muy claro que no está buscando una pareja por el momento.

Ella está en Colombia, Se regresó por motivos personales, y pues decidimos darnos un tiempo porque es muy difícil todo esto, la verdad está muy complicado, tenía mucho tiempo sin ver a su familia, y bueno, Dios dirá lo que venga".

Ahorita estoy enfocado en mi alimentación, en mi trabajo, en mi ejercicio, con mis hijas e hijos", finalizó.

Fuente: Agencia México