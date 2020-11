'Sale el Sol': Tras luchar por su vida, conductora recibe inesperada noticia al aire y rompe en llanto

Ciudad de México.- La conductora Ana María Alvarado, recibió una inesperada noticia en pleno foro de Sale el Sol y no pudo contener las lágrimas.

La exconductora de Venga la Alegría, quien este sábado 28 de noviembre cumple 52 años de edad, fue sorprendida por alguien muy querido y todo el elenco del matutino de Imagen Televisión, lo que la conmovió bastante.

Con motivo de sus 52 primaveras, la festejaron por adelantado y compañeros como Fernando del Solar y There Soto, sus hermanos Gabriela Alvarado, Guadalupe Alvarado y Mauricio Alvarado y su hijo Rodrigo Eyssautier le mandaron sus felicitaciones y cariñosos mensaje a través de unos videos grabados desde casa.

Sin embargo, lo que no esperaba la presentadora es que detrás de una pantalla verde saliera su hijo Alejandro con un pastel para felicitarla en persona. Ella lo abrazó sorprendida y no pudo evitar rompe en llanto mientras todos sus compañeros como Carlos

Ya no me hagan llorar porque será el año de la llorona", reveló.

Posteriormente, agregó:

Ya no quiero llorar porque he llorado mucho. Ya me acabé las lágrimas de todo el año. Muchas gracias. Han sido pruebas duras porque las cosas de la salud son complicadas pero bueno, ya la libramos y pasamos. Ya estoy bien, esperemos ya no más enfermedad pura salud porque sin salud no hay nada", dijo Ana María.

Mientras tanto, su hijo le dijo entre risas mientras la abrazaba:

No soy tan bueno diciendo palabras, me dijeron ayer que planeara unas y no es lo mío pero espero mi presencia te ayude".

Luego de haber estado hospitalizada por casi dos semanas tras contraer Covid-19, Anita asegura que volvió a nacer pues luchó por su vida con todas sus fuerzas, luego de que la enfermedad la hiciera pasar por un mal rato, ya que asegura que además de su salud física, su salud emocional también se vio muy afectada.

Puedes tener problemas de dinero o pleito, todo tiene solución. Pero en la salud si no estás bien no hay manera. Ya no me quito el cubrebocas ni para ir al baño. Gracias a ustedes porque me han apoyado mucho, de corazón".

