¿Se operó? Tras muerte de Magda Rodríguez, Andrea Escalona estremece 'Hoy' al verse así de irreconocible

Ciudad de México.- La guapa y carismática conductora del programa Hoy, Andrea Escalona, se encargó de robar miradas y suspiros en redes sociales al compartir una exquisita fotografía en la que aparece mostrando su espectacular y envidiable belleza con un encantador atuendo oscuro de otoño.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram, que la también cantante publicó la instantánea en la que se le aprecia posando muy cautivadoramente a la cámara mientras luce el impresionante y seductor 'outfit', con lo cual que sin duda hizo 'babear' a más de uno pues según los usuarios, luce irreconocible.

Mi mami siempre me chuleaba cuando me ponía este tipo de vestidos! Me decía: Escalona que guapa te ves. Hoy y siempre va por ti MA, la sonrisa también es tuya y para ti", escribió la famosa en la postal.