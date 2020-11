A sus casi 60 años, Yuri deja a todos boquiabiertos con exótico baile: "Qué correosa"

Ciudad de México.- La exitosa y queridísima cantante mexicana, Yuri, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales luego de que compartiera una increíble grabación en la que aparece haciendo derroche de su espectacular e inigualable belleza en un exótico y muy juvenil 'outfit' al mismo tiempo que muestra sus mejores pasos de baile.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la aclamada veracruzana publicó el video en el que se le aprecia parada y posando cautivadoramente de frente a la cámara mientras se luce al ritmo de Take on me de a-ha, lo que sin duda hizo suspirar a más de uno.

No tengas miedo, da el paso y tu mundo será diferente... #diosteama #felizviernes #takeonme", escribió la famosa en la postal.

De forma casi inmediata, los fieles fans y seguidores de la exitosa celebridad se hicieron presentes en la publicación para llenarla de múltiples elogios y un sinfín de piropos, en los cuales se resaltó lo radiante que luce con el paso del tiempo.

Eres divina Yuri jaja".

Verte siempre me pone de buenas".

Me encantas".

La mejor de todas".

Fuente: Instagram @oficialyuri