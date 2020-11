Tras humillar a Bertha por ser sirvienta, esta concursante de 'MasterChef' acabó con su carrera

Ciudad de México.- Una de polémica participante de la emisión de MasterChef México sorprendió a los televidentes cuando hizo menos a una de sus compañeras, misma que terminó ganando la temporada.

Durante la temporada del 2018, una de las cocineras que se encontraba compitiendo en la emisión usó palabras ofensivas al descalificar a otra concursante por la profesión a la que se dedicaba.

Lourdes Alcocer decidió dar su opinión sobre Bertha tras haber cautivado a los jueces con un platillo. Bertha cocinó un huazontle capeado relleno de frijoles y queso, por lo que iba a ser capitana, motivo por el que Lourdes mencionó:

Me da igual, yo no vengo aquí a ser amiga de una sirvienta (…) Frijol no es una cosa que me guste cocinar. Perdóname, pero hasta en la cocina hay códigos postales, mi vida?".