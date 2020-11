Ana Brenda Contreras, actriz de Televisa, hace increíble confesión: "Es momento de ser mamá"

Miami, EU.- La actriz méxico-estadounidense, Ana Brenda Contreras, dejó a sus fanáticos de redes sociales boquiabiertos al revelar que planea convertirse en madre muy pronto.

Así lo confesó mediante una transmisión de Instagram con sus compañeros de trabajo Angélica Vale y Jesús Navarro, de Reik, a quienes le dijo que estos días de soledad la han llevado a anhelar compañía.

Lee también: Adiós Televisa: Tras luchar por su vida y vender manzanas para sobrevivir, conductora llega a TV Azteca

Sin embargo, contrario a lo que todos llegaron a imaginar, la conductora del programa Tu cara me suena aclaró que se trata de una mascota, la cual está en proceso de adopción y pronto estará con ella.

View this post on Instagram

Te podría interesar: Golpe a Ninel Conde: Así de feliz luce su hijo Emmanuel al lado de Giovanni Medina

Adopté a una perrita, no me la dan todavía porque tiene que tener cierto peso. Es una perrita especial porque no tiene las dos patitas de enfrente, entonces le voy a tener que comprar unas rueditas y pues le voy a dar mucho amor", detalló la artista de 33 años.