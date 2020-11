Edith Márquez sorprende al mostrarse totalmente distinta por la gran pérdida de peso

Ciudad de México.- La cantante Edith Márquez, quien en los últimos años ha tenido problemas de sobrepeso, decidió poner fin a ese mal, por tal motivo se sometió una rigurosa dieta y ejercicio.

Fue mediante su cuenta de Instagram donde sorprendió a sus fans, al mostrar su gran cambio, al ahora dejarse ver con una figura atlética, pues ha aprovechado la cuarentena al máximo.

Y es que además ya tiene un año de que dejó de fumar, así como alimentarse sanamente, por lo que ahora asegura que nunca se había sentido así desde que estaba en Timbiriche.

¿Se acuerdan que el 7 de julio empecé con un reto de entrenamiento muy fuerte, junto con una dieta cetogénica? Pues aquí el resultado, no existe nada en esta vida que con esfuerzo carácter, decisión, pasión y disciplina se pueda lograr, no me gusta quedarme en mi zona de confort", dijo.