Margarita 'La Diosa de la cumbia' se renueva al ingresar al género urbano

Ciudad de México.- La cantante Margarita 'La Diosa de la Cumbia', sorprendió a sus fans al innovar en la música, buscando nuevas oportunidades en el género urbano.

Y es que ahora busca llegar a las generaciones más pequeñas, por lo que ha decidido comenzar con nuevo ritmos que refresquen su ya amplio repertorio musical.

Podría interesarte: Al borde de la muerte y con su hija desaparecida, galán de Televisa regresa ¿a TV Azteca?

Siempre me ha gustado innovar e ir con la corriente de lo que viene, y es lo que hago al entrar a la música urbana, la cual cada vez se hace más grande. Entonces pensé que mis canciones perfectamente quedaban en este género", dijo.

Cabe mencionar que ella anteriormente había tenido pequeñas participaciones en dicho género, pues en el año 2010 sacó el tema Mi bombón, el cual llegó a mucha audiencia.

Lee también: Golpe a Ninel Conde: Así de feliz luce su hijo Emmanuel al lado de Giovanni Medina

Me gusta el sonido, claro que no estoy de acuerdo en que las letras tan fuertes entren en la mente de un jovencito, que éstas existen desde la música tropical urbana, pero creo que no hay necesidad de decir cosas feas para atrapar a la gente", mencionó.