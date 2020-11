Pepe Aguilar da todos los detalles de la muerte de su madre: "Murió tranquila"

Ciudad de México.- El pasado 25 de noviembre, falleció a los 90 años Guillermina Jiménez, actriz y cantante mexicana conocida artísticamente como Flor Silvestre.

Es por ello que su hijo menor, Pepe Aguilar, compartió un video en su cuenta de Instagram donde, con el corazón en la mano, habló de su madre y sobre cómo a afrontado su triste partida.

En mejor lugar no puedo haber muerto mi madre, para ella era muy importante estar al lado de su marido y ahí está, murió tranquila , no tuve el honor de estar en el momento preciso que murió a su lado ¿por qué? porque murió repentinamente, estaba malita, pero nadie lo esperaba, nos agarró de sorpresa .”

Por último, Pepe Aguilar aseguró que no quedaron deudas por saldar con su mamá, y recomendó a sus seguidores que siempre le demuestren a sus seres queridos lo que sienten por ellos.

Estamos sanando nuestra profunda herida a base de puro amor, hacia mi madre, hacia el presente, mi vida y la de mis seres queridos. Me siento muy agradecido por la madre que Dios me dio ", dijo.

Si los quieren (a su familia) díganselo, yo a mi madre me cansé de decírselo, especialmente en estos ultimo años. No me quedé con ningún pendiente en ese sentido. Me quedé con las ganas de que viera el especial de hoy (viernes) no le enseñé nada porque quería que viera el programa completo. Era mi fan número uno, le hubiera gustado mucho".