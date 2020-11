Tiembla Bisogno: Tras veto de TV Azteca, Bigorra y conductora de Televisa se enfrentan en vivo

Ciudad de México.- La controversial conductora cubana, Raquel Bigorra, se presentó en el foro de Miembros al Aire en Televisa para hacer las paces en vivo con una persona con la que sostuvo un fuerte distanciamiento durante bastante tiempo.

¿Con el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno? No, no fue con el presentador (con quien se destapó tremendo pleito el año pasado), sino con la conductora de Cuéntamelo Ya! Vielka Valenzuela.

Bigorra, quien antes era conductora de Venga la Alegría pero habría sido vetada de TV Azteca por el escándalo con Bisogno, contó que luego de ser muy amigas, terminaron peleándose y sufrieron un distanciamiento que duró años.

Teníamos una relación tan intensa que no sé por qué nunca fuimos novias. Un día me cortó como un novio. Me habló y me dijo: 'No quiero ser más tu amiga' y me colgó el teléfono", recordó Bigorra.

Vielka agregó:

Comenzamos a pelearnos mucho, lo que nunca nos había pasado. Siempre tuvimos una relación hermosa y de repente comenzamos a tener diferencias todo el tiempo".

La conductora dominicana, quien formó parte del elenco del programa Hoy, añadió que el pleito surgió un día que discutieron en casa de la cubana: "Nos peleamos en su casa y ella subió la escalera muy enojada y me dejó en el comedor por una cosa de 'chamba'. Discutiendo por una estupidez de un programa, queríamos hacer un reality. Raquel y yo nos enojamos pero en vez de platicarlo ella se enojó y se fue. Ahí dije que era momento de 'divorciarnos' porque todo terminaría mal".

"No quiero ser más tu amiga", así fue como inició el distanciamiento entre @rbigorra y @VielkaTV. ¿A qué se debió el pleito? uD83DuDE31 Ve @miembrosalaire, el jueves a las 9:30 p.m. por #Unicable y #SoloEnBlim: https://t.co/gZNYmZybYA pic.twitter.com/FKLBACQ2yK — Unicable (@UnicableOficial) November 28, 2020

Bigorra confirmó que esa fue la razón y que el distanciamiento se dio a raíz de que no se ponían de acuerdo con lo que querían hacer en ese programa. Posteriormente, Vielka dijo: "Nunca habíamos hablado de esto en televisión ni en persona. Yo no me arrepiento de haberle seguido en muchas cosas, porque era un gran impulso para mí, Raquel tiene una gran luz impresionante y ante este drama, yo sentía que no crecería nunca".

Hubo una ruptura pero si no yo nunca hubiera entrado al programa 'Hoy' y ella a Azteca. Estábamos demasiado pegadas y no crecíamos separadas", mencionó.

Finalmente, ambas conductoras, quienes trabajan en Cuéntamelo Ya! Al fin, se pararon y se dieron un abrazo y un beso, dejando claro que ahora sostienen una amistad bastante sólida.

