Tras 24 años en 'Hechos', TV Azteca dejaría en la calle a Alatorre y su reemplazo sería de Televisa

Ciudad de México.- El conductor de Hechos Noche, Javier Alatorre, podría salir de TV Azteca tras 26 años en la empresa y 24 años al aire en su noticiero nocturno.

Luego de que hace unos meses fuera revelado que el Ajusco habría dado un supuesto ultimátum al comunicador para subir sus números, ahora vuelve a surgir el rumor de que un exconductor de Televisa podría llegar a la televisora y reemplazarlo ante su fracaso en audiencia.

Luego de que Televisa exhibiera en sus redes que superan los números del periodista, el canal de YouTube El Alboroto de los Famosos asegura que ya circulan versiones de que sería Carlos Loret de Mola quien presuntamente sería buscado por la empresa.

Los números de Alatorre siguen a la baja y esto ha generado que fuentes allegadas a la empresa empiecen a difundir que ya hay altos mandos en la televisora que creen que el periodista debe decir adiós al noticiero y cerrar el ciclo, que si bien en su momento fue exitoso, ahora parece caerse a pedazos".

Según el canal, suena fuerte que el Ajusco estaría haciendo un intento por convencer a Loret de Mola para que se integre al Ajusco luego de abandonar Televisa, empresa en la que estuvo 18 años y de la cual salió en 2019.

Este rumor ya había sonado hace varios meses, aunque en su momento fue desmentido por la periodista Ana María Alvarado, quien reveló que aunque sonaba para reemplazar a Jorge Zarza en Hechos AM tras su despido, el verdadero rumbo que tomaría el periodista sería Telemundo.

Se dijo que se incorporaría al matutino Un Nuevo Día ya que planean introducir un concepto mucho más periodístico y de menos entretenimiento, sin embargo, hasta el momento eso no se habría concretado. Según el medio Chacaleo, esto ya no avanzó pues presuntamente no habrían llegado a un acuerdo:

Por varios meses se especuló que el periodista Carlos Loret de Mola ingresaría a la cadena Telemundo, luego de que el informador fue visto en varias ocasiones en esas instalaciones. A pesar de esos esfuerzos, ambas partes no llegaron a un acuerdo, y ahora el informador seguirá refugiándose en las redes sociales".

El medio también reveló que Telemundo se decidió por el periodista Enrique Acevedo en vez de Loret, supuestamente porque exigía un sueldo muy alto que no podían cumplirle. Por el momento, Loret continúa en W Radio y participa en el portal Latin US, la primera plataforma binacional 100 por ciento digital.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada y permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: El Alboroto de Los Famosos, Chacaleo e Instagram @televisaprensa