Tras abandonar Televisa y exhibir traición de su pareja, actriz asusta con devastadora confesión

Ciudad de México.- Luego de que explotara en sus historias de Instagram contra su pareja, acusándolo de serle infiel y confesando haber abortado al bebé que esperaban, la actriz Sara Maldonado manda un mensaje que preocupa a sus seguidores.

Maldonado, quien estuvo en telenovelas de Televisa como Clase 406, Mundo de Fieras y Tormenta en el paraíso, informó que su novio Juan Sebastián Ávila le fue infiel con una mujer en Tulum mientras ella se recuperaba de coronavirus.

Maldonado exigió que se revelara la identidad de esta persona y mencionó que su pareja argumentó que lo hizo por estar bajo la influencia de drogas.

Esto no fue todo, pues también declaró que perdió al bebé que procrearon juntos hace unas semanas, sin embargo, dijo que él la abandonó el siguiente día para irse a trabajar mientras ella caía en una profunda depresión.

Luego de estas fuertes declaraciones, la actriz decidió borrar todo, aunque las capturas de lo que escribió ya estaban por todas las redes sociales. Finalmente, publicó un mensaje que preocupó a sus seguidores, además de lucir devastada y con lágrimas en los ojos en una fotografía.

Pido disculpas por mi vulnerabilidad a esta situación, soy un ser humano y estoy en circunstancias no tan positivas como deseara".

Además, escribió en otra:

El dolor y la angustia me cegó. Retiro todo lo escrito y que lo que yo sienta me lo trague y amor a cualquier ser que le haya incomodado mi libre expresión, no vaya yo a perder un chin...".