A sus 48 años y con una novia de 25 años, Lupillo Rivera no volverá a ser papá por esto

Estados Unidos.- Por medio de redes sociales se filtró información que aclara los rumores sobre que Lupillo Rivera será papá y es que en uno de sus videos su exesposa, Mayeli Alonso, confesó que el cantante no puede volver a convertirse en padre por un proceso al que se sometió.

Fue por medio de Instagram donde se dijo que Lupillo a sus apenas 48 años y después de tener siete hijos, está operado pro decisión propia úes aseguró que con la familia que tenía ya era suficiente, y aún cuando la vasectomía es reversible la que el cantante se hizo no lo es.

Después que a la empresaria y ex de Rivera le preguntaron su opinión sobre el supuesto embarazo de la joven novia del padre de sus hijos, ella expresó que no creía que fuera cierto pues él se hizo un procedimiento cuando decidió no seguir siendo padre.

Hasta el momento el artista no se a mostrado al respecto para informar del tema pues se desconoce cual sea la opinión de Giselle Soto y si en sus apenas 25 años sueñe en algún día ser madre, pero sin duda su pareja sentimental se encuentra en el mismo estado que 'El Potrillo'.

Fuente: Instagram @chamonic3