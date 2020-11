Tras vender camisetas para sobrevivir ante despido de Televisa, Lolita Ayala habla al respecto

Ciudad de México.- Tras revelarse que la reconocida conductora, Lolita Ayala, recurrió a la venta de camisetas con su rostro impresa en estas para ayudarse a sobrevivir ante su despido de Televisa después de 30 años al aire, ha dado declaraciones al respecto.

Ayala tras convertirse en tendencia en todo México al vender camisetas con su rostro, esto gracias a la idea que tuvo su hija María Luisa Sosa de abrir su propia tienda en línea, ha hablado con Quien respecto a lo que piensa por la reacción del público y la alta aceptación de este.

Durante la entrevista, Lolita declaró que parte de lo recaudado en las ventas de su línea de ropa irá a su fundación, Sólo para Ayudar, I.A.P, revelando a su vez que ante la petición de una playera de Phil Barrera sí la habrá, aunque no reveló cuando.

Esto dijo sobre la camiseta de Barrera.

¡Ay claro, sí, aumentaremos la variedad! Piden que lo ponga, el momento de que se me atoró una flema. Me pareció… primero me dio una pena espantosa de que me hicieran memes por este mal momento que tuve, pero ahora me cae en gracia, muy en gracia porque, qué bárbaros, que imaginación", expresó Ayala muy divertida.