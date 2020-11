¿Adiós Televisa? Tras muerte de Magda Rodríguez, exintegrante de 'Guerreros' se iría a 'Exatlón'

Ciudad de México.- Ella Bucio, una de las exparticipantes favoritas de Guerreros 2020, a tan solo unas horas del lamentable fallecimiento de Magda Rodríguez, productora de Hoy, mediante su cuenta de Instagram revelaría que dejaría Televisa y aceptaría oferta de TV Azteca para unirse a Exatlón.

Ella, exparticipante de Reto 4 Elementos, se lanzó a la fama al aparecer a media competencia de Guerreros, show producido por Rodríguez que quedó inconcluso con su segunda temporada, debido a su gran habilidad y velocidad adquiridas gracias al parkour.

Por lo que ahora que se encuentra sin trabajo en la TV y expresa su deseo por hacer deporte, miles de fans le han cuestionado si no ha sido invitada o si sorprenderá pareciendo en el reality, algo a lo que ella a respondido de manera tajante con un rotundo no.

No, no voy a entrar a Exatlón, ya estoy haciendo cosas, pero, sí estén atentos y atentas porque al rato les voy a contar algo importante, así que, aquí los veo", dijo Bucio.

Cabe mencionar que la experta en parkour en ocasiones anteriores aseguró que no dejaba de lado la posibilidad de ser parte del show del Ajusco, pero por el momento con este mensaje deja en claro que por lo menos esta temporada no estará presente y no debería de ser esperada.

Fuente: Instagram @ella.bu.do