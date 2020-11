Alejandro Camacho rompe el silencio en 'Hoy' y habla su 'positivo' a Covid-19

Ciudad de México.- El famoso y muy reconocido actor de Televisa, Alejandro Camacho, tras los rumores que aseguraban que había dado positivo a Covid-19 se ha pronunciado en una entrevista exclusiva para el programa Hoy, dónde aseguró que él nunca tuvo el virus.

Camacho a las afueras de Televisa, reporteros del famoso matutino, le cuestionaron sobre su estado de salud y el que hubiera tenido coronavirus, a lo que aseguró que solo fue una noticia falsa pues aunque dio positivo en una, se sentía muy bien y fue asintomático.

Es fake news, ósea, hice un examen que resultó positivo, pero yo siempre me sentí bien, el fin de semana me hice otra prueba y salí negativo y asintomático totalmente, me he sentido perfectamente bien", explicó Alejandro.

Ante el uso de la palabra asintomático, los reporteros le cuestionaron una vez que entonces si fue verdad que tuvo el virus, a lo que él se molestó un poco y dijo que no, cuestionando a su vez si tenía que lanzarse de un puente para que le creyeran, concluyendo con que estaba bien y el elenco de Imperio de Mentiras igual, a excepción de Andrés Palacios.

Tengo pruebas que están negativas, ¿qué más puedo hacer? ¿Me tiro del puente o qué?... No me voy a contagiar de nada, mejor tú, no, no me voy a contagiar de nada, me siento bien, estoy bien, todos estamos bien, el único que falta es Andrés que a él sí le dio", finalizó Camacho.