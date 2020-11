Arath de la Torre se confiesa y recuerda lo que sufrió por su alcoholismo

Ciudad de México.- Durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Arath de la Torre tuvo la oportunidad de contar diversos detalles sobre su vida personal y de su trayectoria artística.

A lo largo de la plática, el actor y comediante recordó aquellos momentos complicados que vivió a causa de su alcoholismo, situación que le acarreó múltiples problemas en su trabajo y con su familia.

De igual forma, el intérprete de Televisa reconoció que existió un consumo desmedido de alcohol en una época de su vida, la cual lo remontó a la etapa en la que vivió la misma adicción de su padrastro.

No soy como la gente normal que se puede tomar una o dos y le para, a mí sí me gusta la fiesta. Había ocasiones donde yo sí me podía tomarme dos copitas, pero había ocasiones en los que no", agregó.