Carmen Muñoz, conductora de TV Azteca, da positivo a prueba de Covid-19

Ciudad de México.- La actriz Carmen Muñoz, mediante el programa ¡Al Extremo!, confesó haber dado positivo a Covid-19, por lo que no estuvo presente y tuvo que ser enlazada vía remota.

Fue Uriel Estrada, quien comenzó a cuestionar sobre la enfermedad de la presentadora, quien le confesó que se hizo el examen cuando iba a salir fuera del país.

Nunca me imaginé que iba a salir positiva, porque me he sentido muy bien, estoy asintomática", dijo.