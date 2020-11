Devastada por la muerte de su madre, Andrea Escalona expresa su sentir en redes

Ciudad de México.- Aún cuando la muerte de Magda Rodríguez tomó por sorpresa al medio del espectáculo y ni se diga familiares, su hija no a parado de mantenerla viva pues a pesar que confesó que aún no capta lo que esta pasando, en redes no deja de expresarle su amor.

Sin duda el amor entre madre e hija es infinito, pero la tarea que Andrea Escalona ahora tiene es de bastante esfuerzo por lo que esta mañana de martes sorprendió en Instagram al lanzar tiernas fotografías con su fallecida madre.

Tu y yo, siempre tu y yo”, agregó en el post.

Mientras que sus seguidores, amigos del medio y demás usuarios de Internet no han dejado de expresarle sus mejores palabras de ánimo para alentarla a permanecerse fuerte y honrar con total amor y plenitud la memoria de la productora de Hoy.

Fuente: Instagram @andy_escalona