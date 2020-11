¿Embarazo en 'VLA'? 'Ventaneando' exhibe a Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez al hacer esto

Ciudad de México.- Las cámaras del programa de espectáculos Ventaneando captaron a Cynthia Rodríguez y a Carlos Rivera en una de las pocas veces que han sido vistos juntos en público y surgieron las sospechas de una boda y hasta de un embarazo.

La conductora de Venga la Alegría y el cantante, quien participa en ¿Quién es la máscara? en Televisa, acudieron a una lujosa tienda de muebles en la CDMX, ambos tomando las medidas de seguridad pertinentes por la pandemia, usando cubrebocas.

Lee también: 'Ahogado' en deudas: Tras veto de Televisa y TV Azteca, actor toma drástica medida para sobrevivir

En el video que mostraron al aire en la emisión de TV Azteca, ambos lucían más enamorados que nunca.

Estaban en una elegantísima tienda de muebles", contó Pedro Sola.

Mientras que Daniel Bisogno especulaba que tal vez estaban comprando muebles nuevos porque ya se les "había maltratado la sala que tenían", Mónica Castañeda desató sospechas al declarar:

A lo mejor ya se van a casar".

Pati Chapoy tomó la palabra y agregó: "Yo les diré algo. Esos momentos cuando la pareja va a buscar la mesa, la silla... qué cosa más bonita".

La pareja es espectacular, los dos son buenas personas, talentosos", dijeron Pedro y Bisogno de los exacadémicos.

Podría interesarte: Tras tumor cerebral y luchar por su vida, conductora de 'Sale el Sol' revela esto desde el hospital

Luego de muchas especulaciones, la productora y conductora Rosario Murrieta causó polémica al mencionar:

"Tal vez andan buscando la cuna", sin embargo, el resto de los presentadores le informaron que en esa tienda no vendían ese tipo de muebles: "No, ahí no venden cunas".

Cynthia y Carlos se han mantenido siempre muy herméticos sobre su relación, nunca revelando detalles de su noviazgo o apareciendo juntos en sus redes sociales o eventos públicos.

Aunque ambos han declarado que desde un principio decidieron mantener su romance privado porque no querían dejar a otros 'entrometerse' al saber todo de ellos, por esta razón algunas personas han puesto en duda la orientación de Rivera y hasta han acusado a la pareja de fingir su relación, lo cual ha sido desmentido varias veces por sus allegados.

Captamos a Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez más enamorados que nunca y comprando muebles en una tienda muy exclusiva. #Ventaneando uD83DuDCFA



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. uD83DuDC49 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/U23RfqOF45 — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 3, 2020

Fuente: Twitter @VentaneandoUno