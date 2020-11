"Esa está loca": Cepillín arremete contra Paty Navidad y su ideas del Covid-19

Ciudad de México.- El tema de la enfermedad viral, Covid-19, ha sido un fuerte tema de conversación a nivel mundial, pues ha abatido la vida de millones. Aunque la gran mayoría busca cuidarse del contagio, siguiendo las medidas de prevención, hay quienes piensan distinto.

Tal como la actriz, Paty Navidad, quien en diversas ocasiones ha salido a relucir por sus opiniones sobre el coronavirus, asumiendo diversas teorías conspiranoicas sobre un nuevo orden mundial, control mental, etc.

Aunque muchos famosos han evitado entrar en polémica con la artista, el payaso más famoso de México, Cepillín, arremetió contra ella en su reciente encuentro con los medios, luego de ser cuestionado sobre las ideas que ella difunde en redes sociales.

No, no, esa está loca hijo, yo no tengo nada que ver con Paty Navidad, esa está loca, porque que está inventando ella, de que ‘Ay no pasa nada’, que vaya a los hospitales para que vea a toda la gente que está enferma", dijo.