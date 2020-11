Ex de Sabrina Sabrok revela que para proteger a su hija de "abusos" la sometería a esterilización

Ciudad de México.- Erick Farjeat, exesposo de Sabrina Sabrock, ha revelado que para evitar "abusos" y "embarazos" no deseados en su pequeña hija, Metztli, ha pensado en operarla para que la esterilicen y así no pueda tener hijos, señalando que todo era para el bien de su niña.

Farjeat recientemente celebró los 10 años de Metztli, por lo que se ha dado cuenta que está cerca de su adolescencia y su "vida fértil", por lo que se ha acercado a especialistas con tema de la menstruación y la sexualidad, además de con su psicóloga, para que le informen y lo guíen para decir lo mejor y para que esta etapa sea algo natural y no traumático.

Lo que sí tengo en claro, pues una de sus maestras me lo dijo y su psiquiatra, es que debo considerar en algún momento operarla para que no tenga hijos, Metztli no tarda en comenzar con la menstruación y a partir de ahí su vida fértil. Lo hablé con mi mamá y coincidió con la maestra. Muchos dirán que por qué estoy pensando en estos temas a su edad, pero es algo tan complicado y fuerte, que se debe tomar muy en cuenta. Psicológicamente sería muy fuerte para ella quedar embarazada y tener un hijo, por eso me recomiendan considerar operarla", explicó Erick.