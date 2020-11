¿Geraldine se lo prohibió? Gabriel Soto revela por qué no ve a sus hijas e Irina Baeva niega ruptura

Ciudad de México.- Irina Baeva respondió a las críticas que recientemente ha recibido por su relación sentimental con Gabriel Soto, sobre todo después de que se dijera que el actor le pagó gran parte de su viaje a Nueva York.

Tras su encuentro con la prensa, la artista rusa hizo caso omiso de los comentarios en su contra, así como de los rumores que apuntaban a su separación de Soto, y sin dudarlo dijo:

La gente va a hablar, la gente va a decir hagas o no hagas, dejes de hacer, la gente va a asumir, la gente va a suponer, y cada quien es libre de pensar lo que quiera, la realidad es una y nosotros lo sabemos y no es necesario estar ventilando y gritando y tratando de convencer a alguien de cómo son realmente las cosas”.

Por su parte, Gabriel aprovechó para responder a quienes lo juzgaron por disfrutar de unas pequeñas vacaciones junto a Baeva y no pasar tiempo con sus hijas, producto de su relación con Geraldine Bazán.

Me toca verlas cada 15 días durante los fines de semana porque así está estipulado en el convenio que tengo con Geraldine y yo entre semana estoy grabando a full, y ahorita no las he visto, bueno, las vi cuando regresé de Guanajuato porque ahorita es muy complicado llevarlas a la locación", explicó.