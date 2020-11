Leonardo de Lozzane 'explota' en 'Hoy' ante supuesta infidelidad a Sandra Echeverria con Cecilia Galliano

Ciudad de México.- El famoso actor y cantante, Leonardo Lozzane, en plena entrevista con el programa Hoy ha 'explotado' en contra de los rumores de su supuesta infidelidad hacia su esposa, Sandra Echeverría, con la guapa actriz y conductora, Cecilia Galliano.

Desde hace un par de semanas se comenzó a decir que Lozzane estaba teniendo una relación extramarital con la reconocida exesposa de Sebastián Rulli, Cecilia, algo que ella ya ha negado en un par de ocasiones debido a la insistencia de los medios.

Hasta el día de los Premios TVyNovelas el actor no se había pronunciado al respecto, pero durante una entrevista al elenco de Jesucristo Superestrella, le cuestionaron que pensaba al respecto y el solo pudo 'explotar' en carcajadas.

Sí que cosas, no hice nada we, ni siquiera estaba en México, no manches, pero bueno, todo bien", expresó solamente Leonardo entre risas tomando la situación con calma.