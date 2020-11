Mariana Ochoa revela que su hija fue testigo de un fenómeno paranormal

Ciudad de México.- La actriz y cantante mexicana, Mariana Ochoa, explicó si es que ha sido testigo de un fenómeno paranormal, incluso, contó que la experiencia que vivió su hija Valentina en su casa hace algún tiempo.

Durante una entrevista exclusiva con De Primera Mano, la integrante de OV7 explicó que disfrazó a su retoña con la caracterización de una bruja, aunque no se esperó que la pequeña percibiría una especie de entidad.

Lee también: 'Ahogado' en deudas: Tras veto de Televisa y TV Azteca, actor toma drástica medida para sobrevivir

Valentina me dijo '¿quién está en la ventana?' y yo me paré a ver y le dije 'que no había nadie' y me respondió 'sí, es una señora rubia como de la edad de mi Abi', o sea, de mi mamá", indicó la artista.