"Resucitó mi carrera": Cepillín relata cómo logró salir adelante gracias a Magda Rodríguez

Ciudad de México.- El pasado domingo 1 de noviembre, el mundo del espectáculo se sumió ante la tragedia, luego de que se confirmara el fallecimiento de la exitosa productora de Televisa, Magda Rodríguez.

Tras esto, miles de famosos han expresado su sentir y sus más sinceras condolencias por la partida de esta mujer, quien figuró como un pilar importante en la televisión mexicana.

En su reciente encuentro con los medios de comunicación, el payaso más famoso de México, Cepillín, recordó a la productora y señaló que gracias a ella pudo nuevamente continuar con su carrera artística.

Voy a decir una cosa, a mí me vino a resucitar, Magda, en TV Azteca me presentó en Reina por un día, los programas que hacía, luego de ahí, se vino acá Televisa, después de que estuvo en Miami y también me vuelve a invitar", dijo.