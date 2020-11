Roberto Palazuelos confiesa qué va a hacer con la herencia de Andrés García

Ciudad de México.- Durante una entrevista exclusiva para De Primera Mano, el actor y empresario mexicano, Roberto Palazuelos, compartió su sentir con respecto a ser uno de los herederos por parte de Andrés García.

Claro que lo sé, nunca lo he querido decir, para que no se haga el rollo publicitario de eso, pero soy su máximo heredero, lo cual, no crean que me causó mucha felicidad. Le dije a Andrés, que sus hijos y él me contestó que yo sí lo cuidaba y ellos no".