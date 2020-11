¿Se quedará con la custodia de sus hijos? Miguel Bosé logra vencer a su ex en los juzgados

Ciudad de México.- Anteriormente, salió a relucir, que el cantante, Miguel Bosé se vio enfrascado en un conflicto legal con su expareja, el escultor español, Ignacio Palau, quien presuntamente buscaba la custodia de sus cuatro hijos.

Hay que recordar, que dos de los niños son hijos biológicos de Bosé y otros dos lo son de Palau. No obstante, Ignacio pide que su ex atienda también a sus hijos, pues tras la separación se desentendió de ellos al no ser suyos.

Lee también: Roberto Palazuelos confiesa qué va a hacer con la herencia de Andrés García

Además, de buscar que los menores convivan como hermanos, el escultor señaló que debido a la pandemia por covid-19 ha tenido que buscar distintos trabajos para poder subsistir, cosa que logra marcar una diferencia en el estilo de vida que llevan los infantes.

Te puede interesar: 'Ahogado' en deudas: Tras veto de Televisa y TV Azteca, actor toma drástica medida para sobrevivir

Con información de: Sale el Sol