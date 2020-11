Tras polémica separación de Mariana Garza, Pablo Perroni estrenaría romance con guapo actor

Ciudad de México.- Según una fuente de TV Notas, el famoso actor, Pablo Perroni, estaría estrenando un nuevo romance con un guapo actor que conoció en Televisa, el cuál es 12 años menor que él, a casi dos años de haberse separado de la actriz y cantante, Mariana Garza, con quién tuvo una hija.

En enero del 2019 el medio artístico se conmocionó al saber del divorcio entre Garza y Perroni, con quién tenía 12 años casada y una hija en común, debido a que este reveló que también le gustaban los hombres, y ahora, casi dos años después se daría una nueva oportunidad en el amor con el actor José Ramón Berganza, con quién ha trabajado en varias ocasiones.

Tras revelar que ella los presentó, aseguró que aunque ellos aún no lo hacen público, Mariana ya ha recibido rumores de esta relación y no le parece nada, pues se siente incómoda sabiendo que ella fue la que los conectó de alguna manera.

Le han llegado rumores y me enteré de que la verdad no le gustó nada, pero no se ha atrevido a preguntarle porque aunque siguen siendo socios y siempre ha tratado de llevar una excelente relación por el bien de la hija que tienen en común, pues ya cada uno es libre de hacer lo que quiera y no tienen por qué estarse diciendo con quién salen. Pero se sintió un poco dolida, pues siente raro saber que fue ella quien le presentó a su exmarido al que ahora es su nuevo galán, pero también es muy madura y respeta las decisiones que Pablo toma", contó.