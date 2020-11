Tras tumor cerebral y luchar por su vida, conductora de 'Sale el Sol' revela esto desde el hospital

Ciudad de México.- La exconductora de Venga la Alegría y ahora presentadora de Sale el Sol, Ana María Alvarado, mandó un mensaje al público aún desde el hospital, donde sigue internada a causa del Covid-19.

Luego de que la semana anunciara entre lágrimas en el matutino de Imagen TV que tenía el virus y que había tenido que ser internada, actualizó en el foro sobre su estado de salud luego de 11 días contagiada.

Al conectarse por videollamada al foro de Sale el Sol con Mónica Noguera y Héctor Vargas, la también locutora dijo:

Aquí ando, en mi día número 11. A cada quién le pega diferente pero en mi caso la evolución ha sido lenta pero segura".

Alvarado expresó sus ganas de regresar al foro, además de hablar de la repentina muerte de la productora del programa Hoy, Magda Rodríguez.

Ya quiero estar ahí. Ya saben que cuando uno su pasión es trabajar, estar ahí y el chisme sabroso, ya me hace mucha falta. Luego con tanta noticia triste del mundo del espectáculo a uno le pega doble pero ya voy mejor, hoy ya no voy a llorar porque van a decir que cada vez que me enlazo lloro".

Así recordó sus últimas interacciones con Magda antes de su fallecimiento:

Tenemos un grupo que se llama comadres donde estábamos todas y nos íbamos a comer al menos una vez al mes. Durante esta pandemia no nos habíamos visto pero la acabábamos de felicitar y me escribió hace poco para ver cómo estaba en el hospital".

Finalmente, la presentadora reflexionó sobre la vida y reveló que ya solo le quedan unos días en el hospital.

Hoy me vinieron a sacar muestras de sangre y en base a eso y ame pueden decir cómo van los pulmones, los cuales han sido mi problema... que se desinflamen. Por fortuna ya me quitaron el oxígeno ayer, eso es bueno, en lo que se me desinflamen los pulmones me voy a mi casa".

Confesó que, ya que ha estado aislada y lejos de su esposo y sus hijos, ha estado manteniéndose activa caminando por el pasillo, ya que tampoco ha tenido muchas ganas de comer y se ha sentido algo cansada.

En agosto, la periodista confesó que tenía un tumor cerebral y reveló detalles. Aseguró que mientras no creciera no la iban a operar, por lo que se encontraba bien.

Sin embargo, al dar la noticia, rompió en llanto cuando escuchó las palabras de la conductora Talina Fernández, quien también tuvo un tumor y le brindó palabras de apoyo.

No va a pasar nada, estoy bien, no voy a morir... no estoy tan sana, pero ya estoy en tratamiento, voy a estar bien", dijo Ana María.

Fuente: 'Sale el Sol'