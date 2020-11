"¿Y el cerebro pa' cuándo?": Conductor de 'VLA' estalla contra Sabrina Sabrok y la destrozan por "operada"

Ciudad de México.- La mañana de este martes 3 de noviembre el famoso conductor, Ricardo Casares, estalló luego de escuchar las declaraciones que hizo Sabrina Sabrok en el programa Venga la Alegría y afirmó que la argentina estaba menospreciando a México.

Resulta que la famosa modelo y exactriz de La Hora Pico comentó durante una entrevista exclusiva que seguía buscando a un cirujano que le opere el rostro y le haga la mirada con efecto de gato.

Luego de que unos famosos especialistas de EU se negaran a realizarle una nueva cirugía, Sabrina comentó que en México sí hay personal de salud que esté dispuesto a operarla.

Yo sé que en México me lo hacen, mis pechos así grandes me los hice en México, ahí no hay problema, ahí hay muchos lugares donde les dices 'ten, ten' y te las hacen", comentó.