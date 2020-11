¿Al borde de la muerte? Tras fuerte depresión, galán de Televisa reaparece con drástico cambio

Ciudad de México.- El actor de Televisa, Eduardo Yáñez rompió el silencio luego de revelarse que debido a las depresiones que ha padecido intentó alguna vez quitarse la vida.

Luego de que en entrevista para el programa Hoy revelara que luego de las críticas que recibió por verse hinchado, decidió dejar la cortisona que lo causaba y cayó en depresión, ahora el famoso aclara sus declaraciones.

Contrario a otras ocasiones en las que aparece molesto por lo que dicen los medios de comunicación de él, esta vez el actor se mostró sonriente y expresó:

Estoy aquí para decirles que no, no es cierto, eso de que yo traté de matarme, no… yo dije que la depresión, uno de los síntomas fuertes es que te dan episodios suicidas, pero eso no quiere decir que yo intenté matarme, solo quería aclarar eso".

De la misma manera, el artista aprovechó el momento para presumir su cambio de look y manifestar que lo hizo a petición de sus seguidores.

Ya me corté el pelo para que no me estén jod... por ahí, hay muchos que me critican por ahí, que el pelo, el pelo, pues ya me lo corté", concluyó con una gran sonrisa.