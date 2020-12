Angelina Jolie: Esta es la razón por la que no permite que su padre se acerque a sus hijos

Estados Unidos.- Desde hace años se sabe que la relación de la actriz Angelina Jolie con su padre, el también actor Jon Voight a sido bastante complicada, pero señalan que aun sigue empeorando.

Esto se debe a que incluso la actriz no le permite mucho acercarse a sus hijos, pues según comentó en una entrevista, comentó que ambos no hablaban pues no se entendían lo suficientemente bien.

Mi padre y yo no hablamos. No le guardo ningún rencor, pero no creo que alguien sea tu familia por tener la misma sangre. Tengo hijos adoptados y biológicos, y las familias se ganan. Cuando tuve la última discusión, o llámalo decepción, con mi padre, me di cuenta de que simplemente no estábamos en la misma página", Comentó en 2004.

Sin embargo, para 2017 la actriz ya había cambiado de parecer, pues comentó que tenían buena relación pero evitaba ciertas opiniones de él, sin embargo, era necesario que pasara tiempo con sus hijos.

Estoy descubriendo a mi padre gracias a mis hijos. Hemos tenido algunas dificultades en el pasado, pero mis hijos y nuestra pasión por el cine han limado nuestras diferencias. Hemos podido hablar y encontrar un lenguaje común. Realmente no hablamos de política, no podemos"

Inclusive, tras el divorcio de la actriz, Jon Voight comentó que algo muy grave debió haber pasado, pero desconocía el hecho, sin embargo afirmaba que esperaba verla pronto y a sus hijos también.

Sin embargo, las reciente y violentas declaraciones del actor contra el nuevo presidente de Estados Unidos, pusieron en alerta a los fans de Jolie, quienes afirman que probablemente, las cosas entre padre e hija vuelvan ser turbias.

