¡En exclusiva! Banda MS presenta a su nuevo vocalista en el programa 'Tu-night'

Ciudad de México.- Durante su presentación en el show de Estrella TV, Tu-night, la Banda MS de Sergio Lizárraga sorprendió a porpios y extraños al anunciar que tendrían un nuevo integrante y vocalista de la agrupación.

Tras la inquietante revelación hecha por los originarios de Mazatlán, Sinaloa los fans se tranquilizaron al saber que solo sería por una noche y que se trataba del conductor Omar Chaparro.

Sucede que durante la emisión del nocturno, los vocalistas Walo Silva y Alán Ramírez, ante el asombro de la audiencia y al estilo de un presentador de box, anuncian que tendrán una nueva voz solo por esa noche.

Luego de la maravillada presentación, Omar apareció en el escenario con micrófono en mano y el uniforme de la banda para interpretar uno de los más grandes éxitos de la agrupación, Mi razón de ser.

No fue solo la primicia del nuevo elemento musical la que dejó atónita a la audiencia, sino la dinámica a la que se sometieron todos los intérpretes de Cahuates pistaches donde Chaparro los hizo sacar sus trapitos al sol.

En el show los cantantes resultaron fuertemente balconeados y es que los miembros de la banda de las dos letras catalogaron a Alan como el que tiene más pegue con las fans, el más desastroso y más flojo; mientras que Silvas solo piensa en comer, es el más impuntual y pasa todo el tiempo en el celular.

Fue sin duda una noche llena de confesiones pues además de verlos juntos sobre el escenario, al protagonista de No Manches Frida y Alan los une algo imborrable y fueron ellos mismos quienes recordaron aquél terrible momento al salir de su concierto en el Auditorio Nacional, donde Omar había cantado a su lado.

Llegó la camioneta tuya y me dijiste, a qué yo salgo primero que tu, llegó tu camioneta, te subiste, llegó la mía y te dije, no porque para que salgas tu, tengo que salir yo primero, ya me salí, me fui al camión y ya tu te fuiste para tu casa. Era alrededor de las 12, 1 más o menos cuando yo me voy al camión a cambiarme, los compañeros me dijeron: dame un ray, te vas a ir en la camioneta con los seguridades, ahí fue cuando dimos una vueltecita prohibida y ahí tronó el vidrio", narró Ramírez.