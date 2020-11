Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente este lunes 30 de noviembre de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para este lunes 30 de noviembre de 2020.

Aries

Un amigo le presentará a una persona idónea. Recibirá un dinero de alguien que le quiere mucho. Posibilidades de mejora en el actual empleo. Encuentre el origen de sus continuos dolores de cabeza.

Tauro

Si no quiere sufrir un desengaño, abra los ojos. Solicita un préstamo y se lo conceden. Su eficacia en el trabajo es indiscutible. Abusar del ejercicio físico no es recomendable.

Géminis

Exponga sus objetivos para su unión amorosa. Dificultades para conseguir el dinero que necesita. Procure acabar todos los proyectos atrasados. Comer fuera de casa le ocasiona problemas gástricos.

Cáncer

No van descaminados esos temores respecto a su pareja. Vence fácilmente las dificultades económicas. Excelente momento para aportar iniciativas en el trabajo. Cuidado con lo que come; podría engordar.

Leo

Está resentido con su pareja, el diálogo es un buen camino. Día idóneo para las inversiones. Sus compañeros verán que sus intenciones son buenas. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

Virgo

Jamás se había sentido tan afortunado en amores. Vuelve a sus manos el dinero que había prestado. Si está pensando en cambiar de trabajo, espere unos días. Las posturas que adopta en el trabajo no son buenas.

Libra

Buen día para dar comienzo a una aventura amorosa. Procure mantener su tendencia al ahorro. En su entorno laboral se sentirá un poco incómodo. Es probable que aparezca algún dolor de cabeza.

Escorpio

Le van a rodear personas muy atractivas, preste atención. Si ha recibido una cantidad de dinero inesperada, no la gaste. Medite las ofertas de trabajo. Debe cuidarse un poco más la garganta y los pulmones.

Sagitario

Ha dejado en segundo plano a alguna persona muy querida. Excelente momento económico. Hará su trabajo a conciencia y todos le felicitarán. Modere el consumo de alcohol y tabaco.

Capricornio

Se muestra indiferente y es por miedo a ser rechazado. Posibilidad de recibir una herencia familiar. Júpiter, planeta protector, le ayudará en su trabajo. Evite consumir bebidas frías, ha de cuidarse la garganta.

Acuario

Comprender los sentimientos de otro no es nada fácil. Llega un gasto inesperado, pero no le afectará. Es un gran profesional y hoy lo demostrará. Su salud no ofrece preocupación.

Piscis

Confusión y enredo en la pareja. Quizá un amigo le dé interesantes sorpresas económicas. Tiene tendencia a crear tensiones con los compañeros. No descuide su revisión anual con el dentista.