Giovanni Medina reacciona al video donde el esposo de Ninel Conde supuestamente planea sus estafas

Ciudad de México.- El empresario Giovanni Medina, se pronunció en contra de la forma en que Larry Ramos, actual pareja de Ninel Conde, aparentemente aparece en video hablando de la manera en que estafa a sus clientes.

Durante su salida del juzgado donde se enfrenta legalmente con la cantante, el empresario externó su sorpresa ante el video donde supuestamente Ramos analiza cómo solucionará todas las demandas que tiene en su contra.

Podría interesarte: Tras polémica relación con famoso, Paola Rojas se va de Televisa y presume en dónde está

Es impactante de verdad la frialdad y la sangre fría con la que él dice, bueno, puedo llegar a tener 20 demandas, pero si recupero el nombre puedo ir a 50 demandas, entonces víctima 1, víctima 2 y víctima 3, es un cinismo impresionante. Lo que necesita para pagar las demandas actuales es estafar a nuevas personas”, manifestó Giovanni.

Sin embargo, Medina no descartó la idea de apoyar al “Bombón Asesino”, pues está completamente seguro de que la historia de su ex con el colombiano no terminará bien.

Lee también: Ángela Aguilar paraliza Instagram al lucirse como un ángel en entallado 'outfit' blanco

A mí me preocupa porque al final de cuentas es la mamá de mi hijo y en su momento, en la medida de que yo tenga las posibilidades le voy a ayudar, porque lo de este delincuente no va a terminar bien, entonces yo voy a cuidar a la mamá de Emmanuel, no a Ninel… Ninel la verdad no me interesa”, remató.

Fuente: Agencia México