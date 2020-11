Lorena Velázquez relata cómo fueron los últimos días de la madre de Edith González

Ciudad de México.- La actriz Lorena Velázquez, mediante una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, relató cómo fueron los últimos días de la madre de Edith González, doña Ofelia Fuentes.

En su mensaje señala que durante todo este tiempo decía que se le fue su "niña", asegurando que en la tarde la volvería a ver, dejando en claro que ya no la estaba pasando bien.

Todo eso de perder un hijo o una hija es tremendo, y yo nomas de pensarlo se me cae el pelo, me siento enferma, traté de no meterme en esto", dijo.