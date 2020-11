Lucero está indignada y denuncia censura por parte de la aplicación TikTok

Ciudad de México.- Lucero, es una de las actrices y cantantes mexicanas más reconocidas del país, es por eso mismo que no lo pensó dos veces en decidir abrir una cuenta de TikTok para mantenerse en mayor contacto con sus fanáticos.

Sin embargo, para sorpresa de la interprete, la aplicación no le trató muy buen recientemente, pues denunció que uno de sus videos fue eliminado de la famosa red social sin una razón justificada, cosa que le molestó un poco.

Pues según argumenta, es un video bastante simpático, ya que la artista no aparece haciendo nada malo y en cambio, solo está riendo frente a la cámara y haciendo algunas burbujas con la boca.

No entendí por qué me censuraron o bajaron este de TikTok! 😳🤷🏼‍♀️ Alguien sabe? A ustedes, ¿qué les parece el videito, es simpático o no? 👀😄 #lucero”.