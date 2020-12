Lucía Méndez confiesa que muy pronto revelará algunos secretos de Verónica Castro

Ciudad de México.- La actriz Lucía Méndez, mediante una entrevista para el programa de espectáculos Suelta la Sopa, relató tener mucha información de Verónica Castro, la cual revelará en su libro.

Cabe mencionar que no es solo de ella, pues son muchos los famosos que serán ventilados en dicha publicación, por lo que descarta una rivalidad contra la madre de Cristian Castro.

Voy a contar de todo, no tengo ningún problema con Verónica ni con nadie... a mi no me interesan las preferencias de las personas y yo no me meto en lo que no me importa", dijo.

Por otro lado, se tomó el tiempo para responder a las declaraciones de Carolina Herrera, quien asegura que las mujeres no deben de usar bikini, jeans y otras prendas juveniles después de los 40.

Yo no estoy de acuerdo, después de los 40 ¿porqué?, si en un momento yo puede tener 60, 90, 80, mientras no te veas mal, no te veas ridícula, no hay problema", puntualizó.

Fuente: Suelta la Sopa