Michal J. Fox revela tristes detalles de su vida y su lucha contra el Parkinson

Estados Unidos.- Recientemente el actor de Volver al Futuro, Michael J. Fox reveló al mundo que se estaba retirando de la actuación y eso se debe a que su estado de salud a empeorado bastante debido al Parkinson con el que lucha.

Michael fue diagnosticado con la enfermedad en 1991, poco tiempo después de haber terminado de grabar la trilogía de películas de Volver al Futuro, las cuales le dieron fama y reconocimiento a nivel mundial.

Es por eso mismo, que causó bastante sorpresa que después de eso, sus siguientes películas no fueran muy buenas o populares, pero el actor reveló en una entrevista para New York Times en 2019 que durante gran parte de la década de los 90, estuvo asustado con respecto a su condición.

Estaba tan asustado. No estaba familiarizado con el Parkinson. Te dicen que tu vida cambiará por completo ¿Si? ¿Cuándo? Ahora estoy bien, pero en aquel momento no podía pensar en esto, en el 'ahora estoy bien'. Solo podía pensar en el 'voy a estar mal'. Y eso no me permitió confiar en que podría tomar decisiones sin preocuparme por el tiempo o las presiones financieras".

Además de el Parkinson, Fox reveló que en 2018, se le fue diagnosticado un tumor en la médula espinal, que a pesar de haber sido considerado benigno, su localización comenzó a afectar su movilidad. Cosa que lo hizo pasar por un terrible momento, pues veía cada aspecto de su vida negativo.

Así mismo, el tratamiento contra el cáncer y el agravamiento progresivo de la enfermedad han terminado de afectar sus capacidades, por eso mismo, es que tomó la dura decisión de detener su carrera. Sin embargo, se a mantenido ocupado trabajando en su nuevo libro No Time Like the Future.

Fuentes: Xataka e Instagram @realmikejfox