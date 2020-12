Millie Bobby Brown rompe en llanto en un video luego de haber sido atacada por una fan

Estados Unidos.- Hoy en día, la joven actriz Millie Bobby Brown es sumamente famosa gracias a su participación en Stranger Thing y Enola Holmes, lo que no sería sorpresa que tenga miles de fans por todos lados.

Sin embargo, las historias de Instagram de Brown parecen indicar que no todos entienden los limites, pues en ellas la actriz luce devastada, ya que una fanática la atacó mientras hacía compras de navidad con su madre.

Resumen: una persona la encontró y le pidió grabar un video de ella, millie dijo que no porque la persona la incomodo, la grabo igual y se pelearon en el supermercado pic.twitter.com/TqynQeDjEs — Millie Bobby Brown Latam (@mbblatam) November 30, 2020

Fui a hacer compras de Navidad con mi mamá. Una chica se me acercó y me preguntó si era yo. A continuación, me preguntó si podía filmar un video de mí. Le dije que no. ¿Por qué alguien querría tomar un video de mí? Porque no era de las dos juntas, sino solo de mí".

Después de eso, la artista relató que le comenzaba a molestar la actitud de la chica argumentando que si no quiere que la graben, no pueden hacerlo, además comenzó a exigir respeto mientras lloraba, pues a pesar de ser una celebridad, también es un ser humano y merece su espacio.

Ella se fue, pero al pasar al lado mío comenzó a filmarme. Soy un ser humano, ¿qué más tengo que pedir?... Ella me dijo que por qué no iba a poder filmar a una persona. ¡No! Me molesta cuando intentar romper mis límites. Desearía que la gente fuera más respetuosa”.

Luego remarcó que aun se acostumbraba a la fama y si le pedían una foto con ella accedería amablemente, pero no se dejaría fotografiar sola y nuevamente remarcó la importancia del respeto a otros sea cual sea su profesión.

Intento manejar estas cosas, pero todavía me sobrepasan. Si me pedís una foto, me voy a sacar una foto contigo. Pero cuando empujas mis límites… no...Así que hice este video para decir: hay que mostrar más respeto por los otros. No importa quiénes sean y que hagan".

Fuentes: Vos y Twitter @mbblatam