Selena Gomez presume de sus raíces mexicanas e hipnotiza a sus fans en una sesión de fotos

Ciudad de México.- Este se a convertido en el año de Selena Gomez, pues la actriz, cantante, productora y recientemente empresaria, nuevamente vuelve a complacer a sus fans y llamar la atención del publico.

Esto se debe a que la interprete de Lose You To Love Me, se convirtió en la portada de la importante revista Vogue México y Latinoamérica para Diciembre 2020 donde presumió orgullosa de sus raíces latinas en una llamativa sesión de fotos con toques de naturaleza.

Selena Gomez es la nueva portada de la revista Vogue México uD83EuDD70 ¡es perfecta! #MTVNewsLA pic.twitter.com/qDtPfXSAJa — MTVLA (@MTVLA) November 30, 2020

Más de Selena Gomez en @VogueMexico fotografiada por Dario Calmese uD83DuDDA4 pic.twitter.com/HO4MdUcTBx — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) December 1, 2020

La cantante reveló en la entrevista para Vogue, que tanto su tía y sus abuelos cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos escondidos en un camión y se mostró orgullosa de sus raíces, afirmando que ama mucho a su familia y por eso mismo suele luchar por los derechos de los inmigrantes.

La familia lo es todo para mí. Soy muy cercana a mi familia; mis abuelos viven conmigo y no lo haría de otra manera. En mi familia luchamos mucho y amamos aún más".

Así mismo, confesó que por el momento no tiene planeado un futuro para ella, pues considera que las cosas no son predecibles. Pero mencionó que espera seguir sintiendo curiosidad por la vida y seguir aprendiendo de sus errores.

Esa es la cuestión, todos estamos moldeados por las circunstancias y no estoy segura cómo lucirá el futuro para mí, ya que la evolución de nuestras vidas no es predecible. Lo que sí espero es seguir sintiendo curiosidad por la vida, desafiarme a mí misma y aprender de mis errores".

