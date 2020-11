Traición en la Corona: Andrés convencería a la Reina Isabel II para que Carlos no llegue al trono

Reino Unido.- Tras su escándalo por supuestamente involucrarse en tráfico de menores, el Príncipe Andrés no estaría de acuerdo con ver a su hermano mayor, el Príncipe Carlos, ascender al trono y convertirse en el líder de la Corona británica, por lo que lo habría traicionado y hablaría con su madre, la Reina Isabel II, para que este no llegue a esto cuando ella decida retirarse o ya no pueda continuar como la soberana del Reino Unido.

Según el canal de YouTube, The Talko, el duque de York al verse muy lejos de ocupar el puesto actual de Isabel II y temiendo de su destino al ver su hermano, el duque de Cornuellas, en ese puesto, habría buscado convencerla de que deje como sucesor directo al Príncipe William cuando ya no puede ejercer su puesto o decida retirarse.

Supuestamente entre los hermanos siempre ha habido una tensión muy grande y una enemistad mayor a la que se ve actualmente entre el esposo de Kate Middleton y el Príncipe Harry, por lo que teme que cuando llegue el momento su destino como royal se vea más afectado aún.

El Príncipe Charles ha eliminado a sus hermanos de ser los siguientes en la fila para la corona … Ahora, las nuevas reglas hacen que la familia del Príncipe Charles sea la favorita cuando se trata de convertirse en rey y reina (…) Andrew ciertamente ha caído muchos peldaños en la escalera", señalaron.

Cabe mencionar que esto no solo podría preocupar a Andrés, ya que según fuentes el exesposos de Lady Di al ocupar el trono implementaría un plan en el que solo la familia del aspirante directo a este reciban privilegios como los ingresos anuales por participar y representar a la realeza en los eventos importantes, cómo las reuniones del presidente de Estados Unidos.

