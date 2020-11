Tras muerte de su madre y cirugías estéticas, Michelle Renaud revela si tiene Covid-19

Ciudad de México.- Michelle Renaud decidió terminar con las especulaciones que surgieron sobre su salud luego de que algunos medios de comunicación revelaran que estaba contagiada de Covid-19.

La protagonista de la telenovela Quererlo todo empleó sus redes sociales para desmentir que su salud esté en riesgo; sin embargo, no descartó estar tomando las medidas necesarias para no sufrir los estragos de esta enfermedad.

Gracias a Dios, en todas las pruebas que se me han hecho, que es la del dedo, la de la nariz está horrible, siempre he salido negativa, estoy negativa y gracias a Dios estamos libre de Covid, pero nos estamos cuidando y tomando todas las medidas de precaución, así que no se preocupen por mí, no tengo Covid”, dijo Renaud.