¡A un lado Ochmann! Aislinn Derbez estrena 'look' y luce más bella que nunca

Ciudad de México.- La talentosa hija de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, causó sensación entre sus fanáticos de redes sociales al presumir su nuevo corte de cabello.

A través de sus historias de Instagram, la ex de Mauricio Ochmann compartió un par de fotografías en las que muestra su cambio de imagen, el cual la dejó más que contenta tras una visita a la estética.

“Hace años que no me cortaba el pelo en capas… amé cómo me lo cortó Gloria”, escribió la actriz de 33 años en las imágenes donde su nueva melena luce más espectacular que nunca.

De forma casi inmediata, Aislinn Derbez recibió una ola de comentarios de parte de sus más 11 millones de seguidores, quienes le hicieron saber lo radiante que se ve con su nuevo ‘look’.

Fuente: Las Estrellas