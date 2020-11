Actriz de Televisa 'explota' en contra de producción de 'Hoy' por esto: "¡Ay!, ¿por qué?

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo de Hoy las tensiones y las risas no faltaron pues Sachi Tamashiro, famosa actriz de Televisa, no pudo contenerse y explotó en contra de la producción, de sus compañeros e incluso con ella misma por no lograr hacer esto.

Durante la dinámica, '¿A Dónde Voy?', los invitados y los conductores del matutino, Pepillo Origel, Andrea Legarreta y Marisol González, se divirtieron mucho con la exasperación que mostró Sachi al no lograr expresarse bien y describir las imágenes.

Tamashiro hizo equipo con González y en su primer ronda solo lograron un punto debido a que la actriz se puso muy nerviosa con la presión del tiempo y no poder decir la raíz de la palabra, por lo que estalló y cuestionó a producción del porque le hacían esto y luego contra ella por ponerse tan nerviosa.

¡Ay no! ¿Es qué, por qué?, me pongo muy nerviosa, no puedo", decía mientras trataba de describir un bosque expresando su molestia con la producción por el corto tiempo y con ella por su nerviosismo.

