Adiós Televisa: Tras 7 años en 'Hoy', conductor pierde su exclusividad ¿y llega a TV Azteca?

Ciudad de México.- El conductor Jorge 'El Burro' Van Rankin habló de su supuesta rivalidad con Arturo Carmona, quien lo sustituyó en el programa Hoy durante varias semanas, y confirmó que sí perdió su contrato de exclusividad con Televisa luego de más de 30 años en la televisora y siete en el matutino.

Tras salir del matutino para grabar nuevas temporadas de la serie de comedia que protagoniza, 40 y 20, 'El Burro' fue reemplazado por el actor y conductor regiomontano, quien aclaró este martes que su contrato con Magda "era de tres meses", pero que si le pedían quedarse, él estaría feliz de hacerlo.

En entrevista con Televisa Espectáculos, el conductor, quien se acaba de convertir en padre por tercera vez pocos días antes del repentino fallecimiento de la productora Magda Rodríguez, dijo:

Hay medios por ahí que me molestan. Soy cero rencoroso y no diré nombres para no meterme en líos pero de repente [ponían]: 'Ya lárgate Carmona que ya quiero regresar'", comentó Van Rankin.