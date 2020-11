Escucha el 'sweet trap' de Cris Figueroa, cantante cajemense

Ciudad de México.-Sin duda alguna, el estado de Sonora es un semillero de talento, de donde salen jóvenes promesas que logran sobresalir en todo el país ya sea por sus actuaciones, música, sensibilidad artística o voz, como es el caso de Cris Figueroa, una joven originaria de Ciudad Obregón que desde muy pequeña sabía que el mundo de las letras y la música era su destino.



La cajemense de 28 años comenzó a escribir desde muy temprana edad sobre lo que sentía o pensaba y con el tiempo se dio cuenta que escribir canciones era algo que su alma necesitaba hacer.

En entrevista con TRIBUNA, Cris compartió como fue el inicio de su carrera como solista, el camino que ha recorrido trabajando arduamente en la CDMX y que es lo que viene para su futuro.



Cristina Figueroa creció en Ciudad Obregón, donde a la edad de nueve años ganó un concurso por una canción que escribió y ese fue el comienzo del camino.

Desde chiquita yo sabía que me gustaba escribir y me di cuenta cuando gané un concurso de escritura a los 9 años, luego seguí escribiendo sobre lo que me pasaba; es algo que me nace, es algo que siento que necesito hacer y me inspiro un poco de todo lo que me rodea” explicó Cris.