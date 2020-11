Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente de este miércoles 4 de noviembre de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para este miércoles 4 de noviembre de 2020.

Aries

No caiga en una dependencia amorosa poco recomendable. Ese regalo a un ser querido tendrá que esperar. Si alguien de su trabajo le desespera, no pierda la calma. El estómago será hoy el protagonista.

Tauro

No debe confundir la amistad con el amor. Llegan ingresos de donde menos se imagina. Ese individualismo desagrada a sus compañeros. Sufre de piernas cansadas, procure reposar.

Géminis

Su círculo de amistades le dará una alegría inesperada. Si tiene un negocio, obtendrá importantes beneficios. No se meta en líos con la gente que trabaja a su lado. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.

Cáncer

Quedará fascinado por alguien que le van a presentar. Si no es más prudente con lo que firma, puede perder dinero. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. No haga muchos esfuerzos o tendrá lumbago.

Leo

Si está seguro de que esa es la persona, dígaselo. Viva a cuerpo de rey, se lo puede permitir. Logre la confianza de compañeros y superiores. En la salud, día de gran armonía física y mental.

Virgo

El amor le sonríe, déjese querer. Con el dinero, no tome decisiones demasiado precipitadas. En el aspecto laboral, no asuma riesgos innecesarios. Trasnochar está bien, pero no a diario.

Libra

Ruptura momentánea con su pareja. Debe eliminar los gastos innecesarios. Personas con nuevas ideas le promocionarán. Si padece alergias deberá tomar su medicación.

Escorpio

Los celos son comunes y deben ser controlados. Renegocie su seguro del hogar o del coche. El trabajo en equipo tiene sus pros y sus contras. Su alimentación y descanso no son los adecuados.

Sagitario

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Va a recibir una bonificación económica. Ese curso que va a emprender es un acierto. Amplíe su dieta para evitar una pequeña anemia.

Capricornio

Los escarceos amorosos pondrán en peligro su relación. Controle su afán consumista y reduzca sus gastos. Demuestre lo necesario que es su puesto de trabajo. Su estómago notará los excesos culinarios.

Acuario

Tenga más en cuenta a sus amigos si no quiere perderlos. Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado. Con su esfuerzo, alcanzará las metas propuestas. La vida nocturna le llevará a un estado de agotamiento.

Piscis

Si es comprensivo, sus relaciones sentimentales mejorarán. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. Asesórese para esa nueva andadura profesional. Adolecerá de dolores musculares sin importancia.